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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Кино ► Прибытие
Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.
1 февраля
29
Кино ► Кинолук: Марго Робби, Хью Джекман, Дэйзи Ридли, Киану Ривз и Хан Соло
Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».
Музыка ► «Сурганова и Оркестр» — «Песни военных лет»
Легендарные песни времен Великой Отечественной войны от Светланы Сургановой и Оркестра, выпущенный ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Кино ► Голливудские дедули, которые все еще секси
Выбор женской половины редакции Вебург.
Музыка ► Arms & Sleepers — «Life Is Everywhere»
Шестой лонгплей американского трип-хоп дуэта Arms & Sleepers
Кино ► «Голос монстра» и новый «Звонок» — главные премьеры недели
И чем еще порадует кинопрокат с четверга.
Кино ► Дама Пик
Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Она намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. О славе и деньгах мечтает молодой певец Андрей, и «Пиковая дама» для него — шанс. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.
Кино ► Ни хао вам! 15 прекрасных китайских актрис
Вторжение сексапила из Поднебесной.
Музыка ► Migos — «Culture»
Второй лонгплей нашумевшего американского хип-хоп трио Migos.
Кино ► Держи удар: 10 лучших фильмов про бокс
Спортивные драмы, которые надо посмотреть для поднятия боевого духа.
Музыка ► «Black Hole Trance Music 2017, Vol. 01»
Лучшие трансовые треки января по версии основанного диджеем и продюсером Тиесто лейбла Black Hole.
Девушки ► Меланья Трамп: самая сексуальная первая леди в мире
Смотрим и восхищаемся.
Кино ► Ёлки 5
Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
Сериалы ► Отдай свой мозг: 10 хороших сериалов про зомби
Пока ждем «Ходячих мертвецов».
Музыка ► «Hospital: We Are 21»
Масштабная компиляция культового драм-н-бэйс лейбла Hospital, празднующего свой двадцать первый день рождения.
Кино ► Надень очки, детка! 10 сексуальных киноботаничек
Сегодня нужно быть умной и привлекательной одновременно.
Музыка ► «Притяжение»
Саундтрек к фильму Федора Бондарчука.
Кино ► Упс, эти трейлеры только для взрослых
Дерзкий отрывок из БДСМ-эпика, Дрю Бэрримор — людоедка, лже-Бритни и Безруков.
Девушки ► Самый сок: участницы конкурса «Мисс Вселенная».
36 самых красивых девушек мира.
Кино ► Девятая жизнь Луи Дракса
Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.
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