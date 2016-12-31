Рецензии «Три богатыря и морской царь»: от Киева до Китая

Какая часть «богатырской» франшизы по счету? Да какая разница?!
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Сегодня, 12:00

Кино Санта Клаус

В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло - и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса.
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Сегодня, 11:00
1
  11 голосов

Новый Год 2017 20 веселых видео с петухами о том, как провести праздники

Ведь символ нового 2017 года — Огненный петух!
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Сегодня, 03:00

Кино Ирония судьбы: Продолжение

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного.
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31 декабря 2016
31
  93 голоса

Новый Год 2017 Новогоднее кукареку! Вебург желает громкого 2017-го

Но главное — не дать петуха.
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31 декабря 2016

Музыка «Armada Trance 100 Best Of 2016»

Сотня лучших электронных треков 2016 года в стиле транс по версии культового лейбла Armada.
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31 декабря 2016
  1 голос

Кино Ирония судьбы, или С легким паром!

Ни один Новый год не обходится без приключений Лукашина, Нади и Ипполита.
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30 декабря 2016
16
  108 голосов

Рецензии «Викинг»: проживая век от битвы к битве

Исторический эпик про князя Владимира получился нескладным, но смотрибельным.
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30 декабря 2016
7

Музыка Smooth Jazz Christmas

Джазовый сборник рождественских мелодий.
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30 декабря 2016
  1 голос

Рецензии «Снежная королева 3: огонь и лед»: что делать, если твоя женщина холодна

Отечественная анимация не для соотечественников возвращается в третий раз.
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30 декабря 2016
3

Кино Любите Куперов

Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи…
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30 декабря 2016
6
  21 голос

Кино Главные кинопровалы, самые прибыльные актеры и топ лучших лент по версии BBC

А также трейлеры «Затерянного города Z» и нового «Чужого».
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30 декабря 2016

Новый Год 2017 Новый Год в руин-баре F.Starter

Вечеринка в стиле «Вечернего Ураганта». Стоимость ночи 3 500 рублей на человека за столиком и 3 000 рублей за барной стойкой. В стоимость входит: 1 000 рублей — блюда из банкетного меню, 2 000 рублей — депозит на напитки из бара, шоу-программа с ведущим Сергеем Суховеевым, живой-кавер вокал от певца Гришина, лучшие диджеи.
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29 декабря 2016

Новый Год 2017 Новогодняя афиша: предвкушение праздника и «похмельные» концерты

Провожаем старый и встречаем новый год вместе с городской афишей.
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29 декабря 2016

Кино Карнавальная ночь

Веселая победа над теперь уже вовсе не страшным дураком бюрократом милого коллектива во главе со стройной девушкой. Из картины Рязанова так и рвется наружу радость освобождения.
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29 декабря 2016
1
  19 голосов

Сериалы «Шерлок», «Твин Пикс», «Лемони Сникет»: самые долгожданные сериалы 2017-го года

Большой гид по премьерам и продолжениям.
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29 декабря 2016
1

Кино Один дома

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Юное создание не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
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29 декабря 2016
30
  177 голосов

Кино Супертест для главных киноманов Вебурга

Узнай, как ты провел свой киногод.
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29 декабря 2016

Кино Иван Васильевич меняет профессию

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. А на их место в двадцатом веке перемещается Иван грозный.
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29 декабря 2016
17
  167 голосов

Кино Главные кинопремьеры января

Каникулы и блокбастеры.
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29 декабря 2016
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Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.

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