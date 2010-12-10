Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.

Первый за 28 лет альбом-возвращение популярной в 80-е американской синтипоп-группы Animotion.

Где нам улыбнется отличный досуг в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье.

Бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города! Весь февраль в «Пассаже» — шоппинг по-новому! Каждую пятницу, субботу и воскресенье в центральном универмаге будет работать Pop-Up Store! Вас ждут: Стильные подборки от любимых брендов; специальные предложения; бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города!

Картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени мистер Чёрч.

Два в одном: продолжение и перезапуск американского ремейка легендарного японского хоррора.

Первый за пять лет альбом берлинской пост-рок группы Thieves Like Us.

Новый трейлер «Красавицы и чудовища», Рианна в «Мотеле Бейтсов» и Тейлор Свифт для «На 50 оттенков темнее».

Все, что вы могли пропустить.

Актриса из сериала «Мамочки» о Коляде, княгинях и своевременных концовках.

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