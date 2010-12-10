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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Девушки ► Самый сок: участницы конкурса «Мисс Вселенная».
36 самых красивых девушек мира.
28 января
7
Кино ► Девятая жизнь Луи Дракса
Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.
Рецензии ► «Молчание»: это может убить, это может спасти
Выстраданный фильм Скорсезе. Многие говорят, что лучший в его карьере.
Музыка ► «Би-2» — «Cover Story, Vol. 01»
Хиты «Агаты Кристи», «Браво», «Аукциона», «Кино» и других в специальном кавер-альбоме популярной рок-группы «Би-2».
Кино ► Супер-рекорд «Ла-Ла Лэнда», развод Йоханссон, «Теорию большого взрыва» ждет спин-офф
А также какая страна получила «Порно-Оскар». Спойлер: Россия.
Музыка ► Infected Mushroom — «Return To The Sauce»
Одиннадцатый номерной альбом знаменитого израильского электронного проекта Infected Mushroom.
Рецензии ► «Балерина»: танцевать и побеждать
Идеальный мультфильм для маленьких принцесс и российского проката.
Кино ► Американская милашка
18-летняя домоседка Стар влюбилась в пассажира микроавтобуса и, не долго думая, отправилась колесить по Среднему Западу в поисках своего счастья.
Рецензии ► «Притяжение»: шпана, пришельцы, любовь
Фильм очень похож на езду по отечественным колдобинам.
Музыка ► Armada Vocal Trance Hits Best Of 2016
Избранные прошлогодние шедевры мирового вокального транса — в специальной компиляции от лейбла Armada.
Кино ► Шварц наш: как заманить голливудскую звезду в российское кино
Ответ читайте в интервью с продюсером «Вия» Алексеем А. Петрухиным.
Музыка ► Armada Feel The House 2017
Голландский лейбл Armada представляет 30 самых актуальных электронных новинок в стиле хаус.
События ► Афиша уикенда: Артем Лоцких, Артемий Троицкий и Ural Vogue Ball
Как с толком провести последние выходные января.
Сериалы ► Хорошее поведение
Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.
Кино ► 10 важнейших независимых фильмов за 10 лет
По мнению главного американского кинофестиваля независимого кино.
Кино ► Дед Мороз. Битва Магов
Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.
Кино ► Кинолук: Камбербэтч, Руби Роуз, Алисия Викандер, Мартин Фриман и «Звездные войны»
Стартовали съемки новых «Мстителей», «Черной пантеры», «Робин Гуда», «Затерянных в космосе» и «Звездный путь: Дискавери».
Музыка ► «Armada Vocal Trance Classics, Vol. 03»
Лучшие произведения вокального транса в третьей компиляции голландского электронного лейбла Armada.
Сериалы ► Нельзя пропустить: 10 самых титулованных сериалов
Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.
Музыка ► «Now That's What I Call 70's»
Три диска зарубежных суперхитов 70-х в специальной ностальгической серии сборников «Now That's What I Call».
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