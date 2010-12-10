Кино Морган

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.
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Сегодня, 18:00
16
  57 голосов

Кино На волне «Викинга»: 10 российских исторических фильмов

Что еще посмотреть, если вам «зашел» эпик с Данилой Козловским.
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Сегодня, 17:00

Музыка Hans Zimmer — «The Classics»

Двенадцать саундтреков легендарного немецкого композитора Ханса Циммера в исполнении Линдси Стирлинг, 2Cellos, Максима Венгерова и других современных звезд классической музыки.
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Сегодня, 16:00
  1 голос

Кино Звездные войны: кто кого ненавидит в мире шоу-бизнеса

Что могут не поделить богатые и знаменитые?
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Сегодня, 15:00

Музыка «A State Of Trance Top 20 January & February 2017»

Лучшие трансовые треки января и февраля по версии Армина ван Бюрена и его шоу «A State Of Trance».
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Сегодня, 14:00
  1 голос

Кино Трейлеры: советские супергерои и новый «Большой куш» от Гая Ричи

Боевики и драмы в приоритете.
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Сегодня, 12:00
2

Я ваш кумир! 10 мощных фэйлов от президентов, мэра и королевы

Отжигают все — от Обамы и Путина до Ельцина и Елизаветы Второй.
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14 января

Кино Бен-Гур

История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.
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13 января
10
  33 голоса

Рецензии «Ла-Ла Лэнд»: нам песня строить и жить помогает

Мюзикл Дэмьена Шазелла хочет повторить судьбу «Артиста».
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13 января
4

Кино Демон внутри

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто молодая Джейн Доу и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.
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13 января
16
  42 голоса

Рецензии «Закон ночи»: честный гангстер на тропе войны

Бен Аффлек надевает шляпу и идет торговать алкоголем и женщинами.
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13 января
2

Сериалы Шерлок: четвертый сезон вторая серия

Новое дело гениального сыщика, в котором он едва не погибает.
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13 января
262
  684 голоса

Кино Худший фильм года, последний сезон «Игры престолов», «Логан», «Мстители» и музей «Звездных войн»

А также новый сериал от братьев Коэнов, новый трейлер «Побега» и премьера «Твин Пикса».
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13 января
2

Музыка Bonobo — «Migration»

Первый за четыре года лонгплей от знаменитого британского электронщика Саймона Грина, также известного как Bonobo.
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13 января
  4 голоса

Рецензии «Почему он?»: или как сказать дочери, что она дура

История о женихе, о котором сложно было мечтать.
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13 января
1

Музыка Sepultura — «Machine Messiah»

Четырнадцатый студийный альбом самой известной метал-группы Бразилии Sepultura.
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13 января
  2 голоса

Музыка Спасибо, «Глюки»! Пять вечных мемов от Бубы

Последнему концерту «Смысловых галлюцинаций» посвящается.
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13 января
2

Кино Абатуар. Лабиринт страха

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. В это время в затерянном на карте месте некто строит чудовищное строение с лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки.
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12 января
6
  11 голосов

Сериалы «Табу»: угрюмый Харди в зловещем Лондоне

Мрачный и мистический проект BBC от Тома Харди и Ридли Скотта.
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12 января
3

Кино Найди меня, если сможешь

Клэр и Дэвид нашли друг друга и стали счастливой парой: ссорились, мирились и мечтали прожить вместе сто лет. Пока однажды Клэр не исчезла. В поисках любимой Дэвид сталкивается с криминальными авторитетами, сотрудниками спецслужб. Его чувствам предстоит подвергнуться серьезным испытаниям. Готов ли он идти до конца ради любви?
Далее →
12 января
6
  14 голосов
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Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.

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