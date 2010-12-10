Девушки Девочки и прорубь: 25 самых горячих «моржей»

Крещение — повод надеть бикини?
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21 января
3

Кино Морган

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.
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20 января
18
  68 голосов

Рецензии «Иллюзия любви»: ставка на Котийяр

В противном случае, едва ли кто-нибудь заметил бы картину.
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20 января

Сериалы Стрелок: финал первого сезона

Главным персонажем является бывший морской пехотинец и снайпер Боб Суэггер. Не по своей воле он оказывается вовлеченным в тайный заговор, главная цель которого заключается в ликвидации американского президента. Догадавшись о том, что его планируют подставить, Боб уходит в бега и готовится к тому, чтобы найти настоящего киллера.
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20 января
4
  18 голосов

Кино Народ выбрал Дедпула, Чарльз Ксавьер — какашка и спин-офф «Игры престолов»

А в подрубрике «Видео» раскрываем большой секрет студии Pixar.
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20 января

Музыка «Грибы» — «Дом на колесах, часть 1»

Дебютный мини-альбом украинского хип-хоп проекта «Грибы», взорвавшего интернет треками «Интро» и «Копы».
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20 января
  4 голоса

Рецензии «Три Икса: Мировое господство»: экстремальный триквел

Вин Дизель отправляется спасать мир и творить странные вещи.
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20 января

Музыка La Vtornik — «Last Vtornik»

Прощальный EP от российского электронного проекта La Vtornik.
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20 января
  1 голос

Рецензии «Невеста»: как-то не повезло

Новый отечественный хоррор должен был порадовать любителей ужастиков, но…
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20 января
1

Кино Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся

Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене. Ричеру, уверенному в невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый верх.
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19 января
21
  50 голосов

Кино Развод Бранджелины: как общие фильмы разрушают звездные браки

Семь реальных пар, которые сыграли на экране любовь.
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19 января

Кино Новая эра Z

Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они — ключ к созданию спасительной вакцины.
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19 января
30
  76 голосов

События Афиша уикенда: ледовое велосражение, электроный рэйв и пирамида света

Изучаем афишу предстоящих выходных в Екатеринбурге.
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19 января

Музыка «Sherlock, Series 4 (The Final Problem)»

Саундтрек к финалу популярного сериала «Шерлок».
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19 января
  1 голос

Кино Главные премьеры 2017: блокбастеры, драмы, мультфильмы

Вебург решил заранее узнать, какие картины нельзя пропускать.
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19 января

Музыка Sarah McKenzie — «Paris In The Rain»

Четвертая номерная пластинка талантливой австралийской джазовой вокалистки Сары Маккензи.
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19 января
  1 голос

Новинки зимы Крещенская прорубь: советы купающимся

Как, когда, где и зачем нырять в прорубь.
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19 января
2

Кино Сотни улиц

Четыре человека, четыре необычные истории. И все они живут на улицах Лондона.
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18 января
4
  8 голосов

Кино Кинолук: Дженнифер Лоуренс, Кира Найтли, Марго Робби, Джонни Депп и даже Кардашьяны

Съемки «взрослого» романа Роулинг, ложный Шерлок, злобный Люк Эванс и Снежный человек.
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18 января

Сериалы Лемони Сникет: 33 несчастья: премьера сериала

Трое детей семьи Бодлер после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа, который всеми силами хочет захватить их наследство. Дети всячески пытаются объяснить всем вокруг, что граф Олаф пытается убить их, чтобы разбогатеть; разумеется, никто их не слушает. И только из-за непонимания взрослых сироты попадают в разные злоключения.
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18 января
2
  10 голосов
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