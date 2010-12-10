Музыка Armada Feel The House 2017

Голландский лейбл Armada представляет 30 самых актуальных электронных новинок в стиле хаус.
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Сегодня, 16:00
  2 голоса

События Афиша уикенда: Артем Лоцких, Артемий Троицкий и Ural Vogue Ball

Как с толком провести последние выходные января.
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Сегодня, 15:30

Сериалы Хорошее поведение

Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.
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Сегодня, 14:00
  4 голоса

Кино 10 важнейших независимых фильмов за 10 лет

По мнению главного американского кинофестиваля независимого кино.
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Сегодня, 12:00

Кино Дед Мороз. Битва Магов

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.
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25 января
3
  19 голосов

Кино Кинолук: Камбербэтч, Руби Роуз, Алисия Викандер, Мартин Фриман и «Звездные войны»

Стартовали съемки новых «Мстителей», «Черной пантеры», «Робин Гуда», «Затерянных в космосе» и «Звездный путь: Дискавери».
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25 января

Музыка «Armada Vocal Trance Classics, Vol. 03»

Лучшие произведения вокального транса в третьей компиляции голландского электронного лейбла Armada.
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25 января
  1 голос

Сериалы Нельзя пропустить: 10 самых титулованных сериалов

Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.
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25 января
1

Музыка «Now That's What I Call 70's»

Три диска зарубежных суперхитов 70-х в специальной ностальгической серии сборников «Now That's What I Call».
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25 января
  1 голос

Кино «Притяжение» упадет на наш кинопрокат уже в четверг

А также о том, что еще можно будет увидеть в кино на этой неделе.
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25 января

Кино Это всего лишь конец света

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако воплотить этот план в жизнь не просто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.
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24 января
4
  11 голосов

Кино Кто может получить «Оскар» в этом году: список номинантов

Список лучших.
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24 января
2

Музыка «Grammy Nominees 2017»

Все фавориты предстоящей 59-й церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» — в официальной компиляции Академии звукозаписи.
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24 января
  1 голос

Кино Падение Москвы: 10 фильмов, в которых крушат нашу столицу

Кто покушался на Белокаменную, прежде чем Бондарчук уронил НЛО на Чертаново.
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24 января

Музыка «Viper Drum & Bass Annual 2017»

Самые актуальные драм-н-бэйс треки в масштабной ежегодной компиляции лейбла Viper.
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24 января
  1 голос

Сериалы Что делают актеры известных сериалов в свободное от работы время

«Западный мир» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».
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24 января
2

Кино Плохой Санта 2

Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?
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23 января
18
  54 голоса

Кино Воскрешенный «Терминатор» и еще 9 новых сиквелов

Как и кто продолжит «Порок на экспорт», «Елки» и «Три икса».
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23 января

Кино Дэвид Боуи: Последние пять лет

В фильме рассказывается о последних годах жизни артиста.
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23 января
1
  3 голоса

Кино Вдарь по черным! 15 актеров, которые серьезно занимаются музыкой

Слушай, как поют Рассел Кроу, Марк Уолберг, Хью Лори и кое-кто еще.
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23 января
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Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.

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