Девушки Самый сок: участницы конкурса «Мисс Вселенная».

36 самых красивых девушек мира.
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28 января
7

Кино Девятая жизнь Луи Дракса

Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.
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27 января
5
  49 голосов

Рецензии «Молчание»: это может убить, это может спасти

Выстраданный фильм Скорсезе. Многие говорят, что лучший в его карьере.
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27 января

Музыка «Би-2» — «Cover Story, Vol. 01»

Хиты «Агаты Кристи», «Браво», «Аукциона», «Кино» и других в специальном кавер-альбоме популярной рок-группы «Би-2».
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27 января
  2 голоса

Кино Супер-рекорд «Ла-Ла Лэнда», развод Йоханссон, «Теорию большого взрыва» ждет спин-офф

А также какая страна получила «Порно-Оскар». Спойлер: Россия.
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27 января

Музыка Infected Mushroom — «Return To The Sauce»

Одиннадцатый номерной альбом знаменитого израильского электронного проекта Infected Mushroom.
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27 января
  5 голосов

Рецензии «Балерина»: танцевать и побеждать

Идеальный мультфильм для маленьких принцесс и российского проката.
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27 января

Кино Американская милашка

18-летняя домоседка Стар влюбилась в пассажира микроавтобуса и, не долго думая, отправилась колесить по Среднему Западу в поисках своего счастья.
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26 января
4
  13 голосов

Рецензии «Притяжение»: шпана, пришельцы, любовь

Фильм очень похож на езду по отечественным колдобинам.
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26 января
13

Музыка Armada Vocal Trance Hits Best Of 2016

Избранные прошлогодние шедевры мирового вокального транса — в специальной компиляции от лейбла Armada.
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26 января
  2 голоса

Кино Шварц наш: как заманить голливудскую звезду в российское кино

Ответ читайте в интервью с продюсером «Вия» Алексеем А. Петрухиным.
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26 января
1

Музыка Armada Feel The House 2017

Голландский лейбл Armada представляет 30 самых актуальных электронных новинок в стиле хаус.
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26 января
  2 голоса

События Афиша уикенда: Артем Лоцких, Артемий Троицкий и Ural Vogue Ball

Как с толком провести последние выходные января.
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26 января

Сериалы Хорошее поведение

Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.
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26 января
  5 голосов

Кино 10 важнейших независимых фильмов за 10 лет

По мнению главного американского кинофестиваля независимого кино.
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26 января

Кино Дед Мороз. Битва Магов

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.
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25 января
7
  38 голосов

Кино Кинолук: Камбербэтч, Руби Роуз, Алисия Викандер, Мартин Фриман и «Звездные войны»

Стартовали съемки новых «Мстителей», «Черной пантеры», «Робин Гуда», «Затерянных в космосе» и «Звездный путь: Дискавери».
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25 января

Музыка «Armada Vocal Trance Classics, Vol. 03»

Лучшие произведения вокального транса в третьей компиляции голландского электронного лейбла Armada.
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25 января
  1 голос

Сериалы Нельзя пропустить: 10 самых титулованных сериалов

Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.
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25 января
1

Музыка «Now That's What I Call 70's»

Три диска зарубежных суперхитов 70-х в специальной ностальгической серии сборников «Now That's What I Call».
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25 января
  1 голос
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