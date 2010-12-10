Кино Прибытие

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.
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1 февраля
29
  51 голос

Кино Кинолук: Марго Робби, Хью Джекман, Дэйзи Ридли, Киану Ривз и Хан Соло

Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».
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1 февраля

Музыка «Сурганова и Оркестр» — «Песни военных лет»

Легендарные песни времен Великой Отечественной войны от Светланы Сургановой и Оркестра, выпущенный ко Дню снятия блокады Ленинграда.
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1 февраля
  1 голос

Кино Голливудские дедули, которые все еще секси

Выбор женской половины редакции Вебург.
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1 февраля

Музыка Arms & Sleepers — «Life Is Everywhere»

Шестой лонгплей американского трип-хоп дуэта Arms & Sleepers
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1 февраля
  1 голос

Кино «Голос монстра» и новый «Звонок» — главные премьеры недели

И чем еще порадует кинопрокат с четверга.
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1 февраля

Кино Дама Пик

Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Она намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. О славе и деньгах мечтает молодой певец Андрей, и «Пиковая дама» для него — шанс. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.
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31 января
3
  10 голосов

Кино Ни хао вам! 15 прекрасных китайских актрис

Вторжение сексапила из Поднебесной.
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31 января
2

Музыка Migos — «Culture»

Второй лонгплей нашумевшего американского хип-хоп трио Migos.
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31 января
  1 голос

Кино Держи удар: 10 лучших фильмов про бокс

Спортивные драмы, которые надо посмотреть для поднятия боевого духа.
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31 января
1

Музыка «Black Hole Trance Music 2017, Vol. 01»

Лучшие трансовые треки января по версии основанного диджеем и продюсером Тиесто лейбла Black Hole.
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31 января
  2 голоса

Девушки Меланья Трамп: самая сексуальная первая леди в мире

Смотрим и восхищаемся.
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31 января
8

Кино Ёлки 5

Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
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30 января
14
  47 голосов

Сериалы Отдай свой мозг: 10 хороших сериалов про зомби

Пока ждем «Ходячих мертвецов».
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30 января
3

Музыка «Hospital: We Are 21»

Масштабная компиляция культового драм-н-бэйс лейбла Hospital, празднующего свой двадцать первый день рождения.
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30 января
  2 голоса

Кино Надень очки, детка! 10 сексуальных киноботаничек

Сегодня нужно быть умной и привлекательной одновременно.
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30 января

Музыка «Притяжение»

Саундтрек к фильму Федора Бондарчука.
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30 января
  3 голоса

Кино Упс, эти трейлеры только для взрослых

Дерзкий отрывок из БДСМ-эпика, Дрю Бэрримор — людоедка, лже-Бритни и Безруков.
Далее →
30 января

Девушки Самый сок: участницы конкурса «Мисс Вселенная».

36 самых красивых девушек мира.
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28 января
8

Кино Девятая жизнь Луи Дракса

Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.
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27 января
5
  51 голос
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