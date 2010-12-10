Музыка CD-февраль

Самые яркие музыкальные новинки последнего месяца зимы.
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5 февраля

Кино Светлана Колпакова: «Хочу убить Юлю на взлете»

Актриса из сериала «Мамочки» о Коляде, княгинях и своевременных концовках.
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4 февраля

Новинки зимы Вебург советует: пять интересных текстов января

Все, что вы могли пропустить.
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4 февраля

Кино По млечному пути

История о любви, происходящая в период боснийской войны.
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3 февраля
  10 голосов

Рецензии «Голос монстра»: не держи в себе

История ребенка, нарисовавшего себе друга, защитника, наставника и родителя.
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3 февраля

Музыка Austra — «Future Politics»

Канадский электронный квартет Austra представляет свой третий номерной альбом.
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3 февраля
  1 голос

Кино Кто же «Доктор Кто», ДиКаприо — Шерлок, а поклонники «Игры престолов» выбрали, кто умрет первым

Новый трейлер «Красавицы и чудовища», Рианна в «Мотеле Бейтсов» и Тейлор Свифт для «На 50 оттенков темнее».
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3 февраля

Музыка Thieves Like Us — «Thieves Like Us»

Первый за пять лет альбом берлинской пост-рок группы Thieves Like Us.
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3 февраля
  2 голоса

Рецензии «Звонки»: не звони мне, не звони

Два в одном: продолжение и перезапуск американского ремейка легендарного японского хоррора.
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3 февраля

Кино Мистер Черч

Картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени мистер Чёрч.
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3 февраля
13
  54 голоса

Рецензии «Отпетые напарники»: немного Джеки Чана, немного «Чудаков»

Еще одно возвращение героя кинобоевиков.
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3 февраля
11

События Pop-Up Store в «Пассаже» в феврале

Бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города! Весь февраль в «Пассаже» — шоппинг по-новому! Каждую пятницу, субботу и воскресенье в центральном универмаге будет работать Pop-Up Store! Вас ждут: Стильные подборки от любимых брендов; специальные предложения; бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города!
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2 февраля

Кино Новички на «Оскаре»: будущее кинематографа

10 новых гениев кино.
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2 февраля

Музыка «Восточный округ» — «East District»

Полноценный лонгплей уральского хип-хоп дуэта Ямыча и Жамана «Восточный округ».
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2 февраля
3
  7 голосов

События Афиша уикенда: Live Mix от «Другого оркестра», «Иваново детство» Макса Иванова и «Триагрутрика»

Где нам улыбнется отличный досуг в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье.
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2 февраля

Музыка Animotion — «Raise Your Expectations»

Первый за 28 лет альбом-возвращение популярной в 80-е американской синтипоп-группы Animotion.
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2 февраля
  5 голосов

Музыка 20 лучших альбомов января

Ханс Циммер, Infected Mushroom, «Грибы», Bonobo, «Би-2», Ноггано и многие другие.
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2 февраля

Кино Прибытие

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.
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1 февраля
64
  151 голос

Кино Кинолук: Марго Робби, Хью Джекман, Дэйзи Ридли, Киану Ривз и Хан Соло

Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».
Далее →
1 февраля

Музыка «Сурганова и Оркестр» — «Песни военных лет»

Легендарные песни времен Великой Отечественной войны от Светланы Сургановой и Оркестра, выпущенный ко Дню снятия блокады Ленинграда.
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1 февраля
  2 голоса
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Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.

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