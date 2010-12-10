|
|
Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
|
Девушки ► Девочки и прорубь: 25 самых горячих «моржей»
Крещение — повод надеть бикини?
21 января
3
Кино ► Морган
Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.
Рецензии ► «Иллюзия любви»: ставка на Котийяр
В противном случае, едва ли кто-нибудь заметил бы картину.
Сериалы ► Стрелок: финал первого сезона
Главным персонажем является бывший морской пехотинец и снайпер Боб Суэггер. Не по своей воле он оказывается вовлеченным в тайный заговор, главная цель которого заключается в ликвидации американского президента. Догадавшись о том, что его планируют подставить, Боб уходит в бега и готовится к тому, чтобы найти настоящего киллера.
Кино ► Народ выбрал Дедпула, Чарльз Ксавьер — какашка и спин-офф «Игры престолов»
А в подрубрике «Видео» раскрываем большой секрет студии Pixar.
Музыка ► «Грибы» — «Дом на колесах, часть 1»
Дебютный мини-альбом украинского хип-хоп проекта «Грибы», взорвавшего интернет треками «Интро» и «Копы».
Рецензии ► «Три Икса: Мировое господство»: экстремальный триквел
Вин Дизель отправляется спасать мир и творить странные вещи.
Музыка ► La Vtornik — «Last Vtornik»
Прощальный EP от российского электронного проекта La Vtornik.
Рецензии ► «Невеста»: как-то не повезло
Новый отечественный хоррор должен был порадовать любителей ужастиков, но…
Кино ► Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене. Ричеру, уверенному в невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый верх.
Кино ► Развод Бранджелины: как общие фильмы разрушают звездные браки
Семь реальных пар, которые сыграли на экране любовь.
Кино ► Новая эра Z
Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они — ключ к созданию спасительной вакцины.
События ► Афиша уикенда: ледовое велосражение, электроный рэйв и пирамида света
Изучаем афишу предстоящих выходных в Екатеринбурге.
Музыка ► «Sherlock, Series 4 (The Final Problem)»
Саундтрек к финалу популярного сериала «Шерлок».
Кино ► Главные премьеры 2017: блокбастеры, драмы, мультфильмы
Вебург решил заранее узнать, какие картины нельзя пропускать.
Музыка ► Sarah McKenzie — «Paris In The Rain»
Четвертая номерная пластинка талантливой австралийской джазовой вокалистки Сары Маккензи.
Новинки зимы ► Крещенская прорубь: советы купающимся
Как, когда, где и зачем нырять в прорубь.
Кино ► Сотни улиц
Четыре человека, четыре необычные истории. И все они живут на улицах Лондона.
Кино ► Кинолук: Дженнифер Лоуренс, Кира Найтли, Марго Робби, Джонни Депп и даже Кардашьяны
Съемки «взрослого» романа Роулинг, ложный Шерлок, злобный Люк Эванс и Снежный человек.
Сериалы ► Лемони Сникет: 33 несчастья: премьера сериала
Трое детей семьи Бодлер после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа, который всеми силами хочет захватить их наследство. Дети всячески пытаются объяснить всем вокруг, что граф Олаф пытается убить их, чтобы разбогатеть; разумеется, никто их не слушает. И только из-за непонимания взрослых сироты попадают в разные злоключения.
Формирую список
Показать больше
|
Мои билеты
Рекомендуем
через 76 дней
Tele-Club
8 апреля, в 19:00Купить билеты
через 17 дней
Коляда-Театр
8 февраля, в 19:00Купить билеты
через 34 дня
Коляда-Театр
25 февраля, в 18:30Купить билеты
Популярное за неделю
|
Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.
Учредитель и издатель СМИ — Общество с ограниченной ответственностью «Экстрим Информационные Технологии».
Главный редактор: Ложкин А. Б.
Новости: Еньшин А. М.; Хайрулина К. А.
Афиша: Морозова А. В.; Хабибова Э. Х.
Корректор: Попельницкая Н. А.
СМИ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации: ИА №ФС77-42890 от 10.12.2010. Адрес редакции: 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37. Электронная почта для анонсов и пресс-релизов: news@weburg.net.
При использовании материалов обязательна ссылка на портал Weburg как источник информации. При публикации материалов на других интернет-ресурсах обязательна активная ссылка на Weburg.net.
Официальный сайт информационного агентства: http://news2d.ru.