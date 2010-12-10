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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Кино ► Морган
Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.
Сегодня, 18:00
16
Кино ► На волне «Викинга»: 10 российских исторических фильмов
Что еще посмотреть, если вам «зашел» эпик с Данилой Козловским.
Музыка ► Hans Zimmer — «The Classics»
Двенадцать саундтреков легендарного немецкого композитора Ханса Циммера в исполнении Линдси Стирлинг, 2Cellos, Максима Венгерова и других современных звезд классической музыки.
Кино ► Звездные войны: кто кого ненавидит в мире шоу-бизнеса
Что могут не поделить богатые и знаменитые?
Музыка ► «A State Of Trance Top 20 January & February 2017»
Лучшие трансовые треки января и февраля по версии Армина ван Бюрена и его шоу «A State Of Trance».
Кино ► Трейлеры: советские супергерои и новый «Большой куш» от Гая Ричи
Боевики и драмы в приоритете.
Я ваш кумир! 10 мощных фэйлов от президентов, мэра и королевы
Отжигают все — от Обамы и Путина до Ельцина и Елизаветы Второй.
Кино ► Бен-Гур
История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.
Рецензии ► «Ла-Ла Лэнд»: нам песня строить и жить помогает
Мюзикл Дэмьена Шазелла хочет повторить судьбу «Артиста».
Кино ► Демон внутри
Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто молодая Джейн Доу и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.
Рецензии ► «Закон ночи»: честный гангстер на тропе войны
Бен Аффлек надевает шляпу и идет торговать алкоголем и женщинами.
Сериалы ► Шерлок: четвертый сезон вторая серия
Новое дело гениального сыщика, в котором он едва не погибает.
Кино ► Худший фильм года, последний сезон «Игры престолов», «Логан», «Мстители» и музей «Звездных войн»
А также новый сериал от братьев Коэнов, новый трейлер «Побега» и премьера «Твин Пикса».
Музыка ► Bonobo — «Migration»
Первый за четыре года лонгплей от знаменитого британского электронщика Саймона Грина, также известного как Bonobo.
Рецензии ► «Почему он?»: или как сказать дочери, что она дура
История о женихе, о котором сложно было мечтать.
Музыка ► Sepultura — «Machine Messiah»
Четырнадцатый студийный альбом самой известной метал-группы Бразилии Sepultura.
Музыка ► Спасибо, «Глюки»! Пять вечных мемов от Бубы
Последнему концерту «Смысловых галлюцинаций» посвящается.
Кино ► Абатуар. Лабиринт страха
Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. В это время в затерянном на карте месте некто строит чудовищное строение с лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки.
Сериалы ► «Табу»: угрюмый Харди в зловещем Лондоне
Мрачный и мистический проект BBC от Тома Харди и Ридли Скотта.
Кино ► Найди меня, если сможешь
Клэр и Дэвид нашли друг друга и стали счастливой парой: ссорились, мирились и мечтали прожить вместе сто лет. Пока однажды Клэр не исчезла. В поисках любимой Дэвид сталкивается с криминальными авторитетами, сотрудниками спецслужб. Его чувствам предстоит подвергнуться серьезным испытаниям. Готов ли он идти до конца ради любви?
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