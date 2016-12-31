Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. А на их место в двадцатом веке перемещается Иван грозный.

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Юное создание не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

Веселая победа над теперь уже вовсе не страшным дураком бюрократом милого коллектива во главе со стройной девушкой. Из картины Рязанова так и рвется наружу радость освобождения.

Провожаем старый и встречаем новый год вместе с городской афишей.

Вечеринка в стиле «Вечернего Ураганта». Стоимость ночи 3 500 рублей на человека за столиком и 3 000 рублей за барной стойкой. В стоимость входит: 1 000 рублей — блюда из банкетного меню, 2 000 рублей — депозит на напитки из бара, шоу-программа с ведущим Сергеем Суховеевым, живой-кавер вокал от певца Гришина, лучшие диджеи.

А также трейлеры «Затерянного города Z» и нового «Чужого».

Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи…

Отечественная анимация не для соотечественников возвращается в третий раз.

Ни один Новый год не обходится без приключений Лукашина, Нади и Ипполита.

Сотня лучших электронных треков 2016 года в стиле транс по версии культового лейбла Armada.

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного.

В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло - и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса.

Какая часть «богатырской» франшизы по счету? Да какая разница?!

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