Трое детей семьи Бодлер после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа, который всеми силами хочет захватить их наследство. Дети всячески пытаются объяснить всем вокруг, что граф Олаф пытается убить их, чтобы разбогатеть; разумеется, никто их не слушает. И только из-за непонимания взрослых сироты попадают в разные злоключения.

Четыре человека, четыре необычные истории. И все они живут на улицах Лондона.

Как, когда, где и зачем нырять в прорубь.

Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они — ключ к созданию спасительной вакцины.

Семь реальных пар, которые сыграли на экране любовь.

Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене. Ричеру, уверенному в невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый верх.

Главным персонажем является бывший морской пехотинец и снайпер Боб Суэггер. Не по своей воле он оказывается вовлеченным в тайный заговор, главная цель которого заключается в ликвидации американского президента. Догадавшись о том, что его планируют подставить, Боб уходит в бега и готовится к тому, чтобы найти настоящего киллера.

В противном случае, едва ли кто-нибудь заметил бы картину.

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.

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