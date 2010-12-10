Слушай, как поют Рассел Кроу, Марк Уолберг, Хью Лори и кое-кто еще.

Как и кто продолжит «Порок на экспорт», «Елки» и «Три икса».

Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?

Кто покушался на Белокаменную, прежде чем Бондарчук уронил НЛО на Чертаново.

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако воплотить этот план в жизнь не просто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.

А также о том, что еще можно будет увидеть в кино на этой неделе.

Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.

Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.

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