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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Кино ► Девушка в поезде
Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится — прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех.
9 января
18
Кино ► Золотой глобус-2017: лучшие моменты, платья, слова
Что стоит узнать про одну из главных киноцеремоний года.
Музыка ► Brian Eno — «Reflection»
Новый лонгплей от пионера эмбиент-музыки, легендарного Брайана Ино.
Кино ► Кинолайфхак: как спастись от аномальных морозов
10 киноспособов эффектно победить стужу.
Музыка ► Ноггано — «Лакшери»
Первый за семь лет полноценный альбом проекта Ноггано популярного российского рэпера Басты.
Кино ► Это вам не Оливье: новые трейлеры
Трансформеры, Человек-паук, Чудо-женщина и девочка из «Звонка».
Кино ► Инферно
Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников. Разгадка истории связана с «Адом» — первой частью «Божественной комедии» Данте.
Кино ► Лучшие мультфильмы 2016 года
Кинокритики Вебурга впадают в детство и делятся впечатлениями о лучших мультфильмах прошлого года.
Кино ► Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество
Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг, и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми. В свое первое Рождество малыш Чип просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.
Новинки зимы ► Самые ожидаемые видеоигры 2017 года
Десятка самых ожидаемых и множество других видеоигровых проектов.
Сериалы ► Гордость и предубеждение
Это история Элизабет, одной из пяти незамужних дочерей небогатого, но уважаемого семейства Беннет. Главной целью своей жизни миссис Беннет видит замужество своих дочерей. Когда по соседству поселяются два завидных холостяка, мистер Бингли и мистер Дарси, жизнь каждой из дочерей Беннет наполняется вихрем событий.
Рецензии ► «Монстр-траки»: чудовище под капотом
Когда студия признает провал еще до премьеры ленты.
Кино ► Эта замечательная жизнь
Джордж Бейли подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, доброго, но неопытного. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа, он получит крылья.
Рецензии ► «Кредо убийцы»: по крышам бегать, орлов гонять
Ассасинам ничто не истина и все дозволено. Даже экранизация культовой видеоигры.
Кино ► Ледниковый период
20 тысяч лет назад, чтобы избежать приближающегося из-за наступления ледникового периода холода, животные мигрируют на юг. Однако некоторые из них все-таки решают остаться: угрюмый мамонт Манфред и ленивец Сид. Случайно парочка наталкивается на человеческого детеныша, они решаются вернуть его людям и отправляются в путешествие, по пути встречая саблезубого тигра.
Кино ► «Викинг» — герой недели и рейтинг самых ожидаемых премьер 2017-го
Первые свежие киноновости 2017 года.
Кино ► Главные киноразочарования 2016 года
Кинокритики портала делятся мнением о самых плохих фильмах прошлого года.
Сериалы ► Шерлок: премьера четвертого сезона
Великий сыщик и доктор вернулись, чтобы расследовать новые невероятные преступления.
События ► Афиша: вторая волна новогодних развлечений
Блюз, рэп, кошки и прочие ингредиенты развлекательного Оливье.
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