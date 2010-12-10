20 тысяч лет назад, чтобы избежать приближающегося из-за наступления ледникового периода холода, животные мигрируют на юг. Однако некоторые из них все-таки решают остаться: угрюмый мамонт Манфред и ленивец Сид. Случайно парочка наталкивается на человеческого детеныша, они решаются вернуть его людям и отправляются в путешествие, по пути встречая саблезубого тигра.

Ассасинам ничто не истина и все дозволено. Даже экранизация культовой видеоигры.

Джордж Бейли подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, доброго, но неопытного. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа, он получит крылья.

Когда студия признает провал еще до премьеры ленты.

Это история Элизабет, одной из пяти незамужних дочерей небогатого, но уважаемого семейства Беннет. Главной целью своей жизни миссис Беннет видит замужество своих дочерей. Когда по соседству поселяются два завидных холостяка, мистер Бингли и мистер Дарси, жизнь каждой из дочерей Беннет наполняется вихрем событий.

Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг, и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми. В свое первое Рождество малыш Чип просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.

Кинокритики Вебурга впадают в детство и делятся впечатлениями о лучших мультфильмах прошлого года.

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников. Разгадка истории связана с «Адом» — первой частью «Божественной комедии» Данте.

Первый за семь лет полноценный альбом проекта Ноггано популярного российского рэпера Басты.

Что стоит узнать про одну из главных киноцеремоний года.

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится — прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех.

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