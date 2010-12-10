Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.

Сегодня нужно быть умной и привлекательной одновременно.

Масштабная компиляция культового драм-н-бэйс лейбла Hospital, празднующего свой двадцать первый день рождения.

Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

Спортивные драмы, которые надо посмотреть для поднятия боевого духа.

Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Она намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. О славе и деньгах мечтает молодой певец Андрей, и «Пиковая дама» для него — шанс. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.

И чем еще порадует кинопрокат с четверга.

Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.

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