Клэр и Дэвид нашли друг друга и стали счастливой парой: ссорились, мирились и мечтали прожить вместе сто лет. Пока однажды Клэр не исчезла. В поисках любимой Дэвид сталкивается с криминальными авторитетами, сотрудниками спецслужб. Его чувствам предстоит подвергнуться серьезным испытаниям. Готов ли он идти до конца ради любви?

Мрачный и мистический проект BBC от Тома Харди и Ридли Скотта.

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. В это время в затерянном на карте месте некто строит чудовищное строение с лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки.

История о женихе, о котором сложно было мечтать.

Первый за четыре года лонгплей от знаменитого британского электронщика Саймона Грина, также известного как Bonobo.

А также новый сериал от братьев Коэнов, новый трейлер «Побега» и премьера «Твин Пикса».

Новое дело гениального сыщика, в котором он едва не погибает.

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто молодая Джейн Доу и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.

История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.

Отжигают все — от Обамы и Путина до Ельцина и Елизаветы Второй.

Лучшие трансовые треки января и февраля по версии Армина ван Бюрена и его шоу «A State Of Trance».

Что могут не поделить богатые и знаменитые?

Двенадцать саундтреков легендарного немецкого композитора Ханса Циммера в исполнении Линдси Стирлинг, 2Cellos, Максима Венгерова и других современных звезд классической музыки.

Что еще посмотреть, если вам «зашел» эпик с Данилой Козловским.

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от происшествия. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чьё существование само по себе является тайной.

Агентство «Новости сегодня» специализируется на подготовке информационных материалов для разделов портала Weburg.net Новости, Афиша, Журнал и Фото.

Учредитель и издатель СМИ — Общество с ограниченной ответственностью «Экстрим Информационные Технологии».

Главный редактор: Ложкин А. Б.

Новости: Еньшин А. М.; Хайрулина К. А.

Афиша: Морозова А. В.; Хабибова Э. Х.

Корректор: Попельницкая Н. А.

СМИ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации: ИА №ФС77-42890 от 10.12.2010. Адрес редакции: 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37. Электронная почта для анонсов и пресс-релизов: news@weburg.net.

При использовании материалов обязательна ссылка на портал Weburg как источник информации. При публикации материалов на других интернет-ресурсах обязательна активная ссылка на Weburg.net.

Официальный сайт информационного агентства: http://news2d.ru.

Обратная связь