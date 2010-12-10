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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Музыка ► Armada Feel The House 2017
Голландский лейбл Armada представляет 30 самых актуальных электронных новинок в стиле хаус.
Сегодня, 16:00
События ► Афиша уикенда: Артем Лоцких, Артемий Троицкий и Ural Vogue Ball
Как с толком провести последние выходные января.
Сериалы ► Хорошее поведение
Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.
Кино ► 10 важнейших независимых фильмов за 10 лет
По мнению главного американского кинофестиваля независимого кино.
Кино ► Дед Мороз. Битва Магов
Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.
Кино ► Кинолук: Камбербэтч, Руби Роуз, Алисия Викандер, Мартин Фриман и «Звездные войны»
Стартовали съемки новых «Мстителей», «Черной пантеры», «Робин Гуда», «Затерянных в космосе» и «Звездный путь: Дискавери».
Музыка ► «Armada Vocal Trance Classics, Vol. 03»
Лучшие произведения вокального транса в третьей компиляции голландского электронного лейбла Armada.
Сериалы ► Нельзя пропустить: 10 самых титулованных сериалов
Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.
Музыка ► «Now That's What I Call 70's»
Три диска зарубежных суперхитов 70-х в специальной ностальгической серии сборников «Now That's What I Call».
Кино ► «Притяжение» упадет на наш кинопрокат уже в четверг
А также о том, что еще можно будет увидеть в кино на этой неделе.
Кино ► Это всего лишь конец света
Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако воплотить этот план в жизнь не просто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.
Кино ► Кто может получить «Оскар» в этом году: список номинантов
Список лучших.
Музыка ► «Grammy Nominees 2017»
Все фавориты предстоящей 59-й церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» — в официальной компиляции Академии звукозаписи.
Кино ► Падение Москвы: 10 фильмов, в которых крушат нашу столицу
Кто покушался на Белокаменную, прежде чем Бондарчук уронил НЛО на Чертаново.
Музыка ► «Viper Drum & Bass Annual 2017»
Самые актуальные драм-н-бэйс треки в масштабной ежегодной компиляции лейбла Viper.
Сериалы ► Что делают актеры известных сериалов в свободное от работы время
«Западный мир» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».
Кино ► Плохой Санта 2
Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?
Кино ► Воскрешенный «Терминатор» и еще 9 новых сиквелов
Как и кто продолжит «Порок на экспорт», «Елки» и «Три икса».
Кино ► Дэвид Боуи: Последние пять лет
В фильме рассказывается о последних годах жизни артиста.
Кино ► Вдарь по черным! 15 актеров, которые серьезно занимаются музыкой
Слушай, как поют Рассел Кроу, Марк Уолберг, Хью Лори и кое-кто еще.
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