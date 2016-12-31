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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Рецензии ► «Три богатыря и морской царь»: от Киева до Китая
Какая часть «богатырской» франшизы по счету? Да какая разница?!
Сегодня, 12:00
Кино ► Санта Клаус
В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло - и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса.
Новый Год 2017 ► 20 веселых видео с петухами о том, как провести праздники
Ведь символ нового 2017 года — Огненный петух!
Кино ► Ирония судьбы: Продолжение
С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного.
Новый Год 2017 ► Новогоднее кукареку! Вебург желает громкого 2017-го
Но главное — не дать петуха.
Музыка ► «Armada Trance 100 Best Of 2016»
Сотня лучших электронных треков 2016 года в стиле транс по версии культового лейбла Armada.
Кино ► Ирония судьбы, или С легким паром!
Ни один Новый год не обходится без приключений Лукашина, Нади и Ипполита.
Рецензии ► «Викинг»: проживая век от битвы к битве
Исторический эпик про князя Владимира получился нескладным, но смотрибельным.
Музыка ► Smooth Jazz Christmas
Джазовый сборник рождественских мелодий.
Рецензии ► «Снежная королева 3: огонь и лед»: что делать, если твоя женщина холодна
Отечественная анимация не для соотечественников возвращается в третий раз.
Кино ► Любите Куперов
Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи…
Кино ► Главные кинопровалы, самые прибыльные актеры и топ лучших лент по версии BBC
А также трейлеры «Затерянного города Z» и нового «Чужого».
Новый Год 2017 ► Новый Год в руин-баре F.Starter
Вечеринка в стиле «Вечернего Ураганта». Стоимость ночи 3 500 рублей на человека за столиком и 3 000 рублей за барной стойкой. В стоимость входит: 1 000 рублей — блюда из банкетного меню, 2 000 рублей — депозит на напитки из бара, шоу-программа с ведущим Сергеем Суховеевым, живой-кавер вокал от певца Гришина, лучшие диджеи.
Новый Год 2017 ► Новогодняя афиша: предвкушение праздника и «похмельные» концерты
Провожаем старый и встречаем новый год вместе с городской афишей.
Кино ► Карнавальная ночь
Веселая победа над теперь уже вовсе не страшным дураком бюрократом милого коллектива во главе со стройной девушкой. Из картины Рязанова так и рвется наружу радость освобождения.
Сериалы ► «Шерлок», «Твин Пикс», «Лемони Сникет»: самые долгожданные сериалы 2017-го года
Большой гид по премьерам и продолжениям.
Кино ► Один дома
Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Юное создание не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
Кино ► Супертест для главных киноманов Вебурга
Узнай, как ты провел свой киногод.
Кино ► Иван Васильевич меняет профессию
Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. А на их место в двадцатом веке перемещается Иван грозный.
Кино ► Главные кинопремьеры января
Каникулы и блокбастеры.
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