Или что стоит посмотреть по мнению кинокритиков и киноакадемиков.

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. И однажды она видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу, и она попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.

Главная героиня — профессиональная воровка и мошенница, которая совсем недавно освободилась из тюрьмы. Теперь она пытается сорвать планы наемного убийцы.

Ответ читайте в интервью с продюсером «Вия» Алексеем А. Петрухиным.

Фильм очень похож на езду по отечественным колдобинам.

18-летняя домоседка Стар влюбилась в пассажира микроавтобуса и, не долго думая, отправилась колесить по Среднему Западу в поисках своего счастья.

А также какая страна получила «Порно-Оскар». Спойлер: Россия.

Хиты «Агаты Кристи», «Браво», «Аукциона», «Кино» и других в специальном кавер-альбоме популярной рок-группы «Би-2».

Выстраданный фильм Скорсезе. Многие говорят, что лучший в его карьере.

Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью.

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