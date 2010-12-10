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Екатеринбург
Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский Березовский
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Кино ► По млечному пути
История о любви, происходящая в период боснийской войны.
3 февраля
Рецензии ► «Голос монстра»: не держи в себе
История ребенка, нарисовавшего себе друга, защитника, наставника и родителя.
Музыка ► Austra — «Future Politics»
Канадский электронный квартет Austra представляет свой третий номерной альбом.
Кино ► Кто же «Доктор Кто», ДиКаприо — Шерлок, а поклонники «Игры престолов» выбрали, кто умрет первым
Новый трейлер «Красавицы и чудовища», Рианна в «Мотеле Бейтсов» и Тейлор Свифт для «На 50 оттенков темнее».
Музыка ► Thieves Like Us — «Thieves Like Us»
Первый за пять лет альбом берлинской пост-рок группы Thieves Like Us.
Рецензии ► «Звонки»: не звони мне, не звони
Два в одном: продолжение и перезапуск американского ремейка легендарного японского хоррора.
Кино ► Мистер Черч
Картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени мистер Чёрч.
Рецензии ► «Отпетые напарники»: немного Джеки Чана, немного «Чудаков»
Еще одно возвращение героя кинобоевиков.
События ► Pop-Up Store в «Пассаже» в феврале
Бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города! Весь февраль в «Пассаже» — шоппинг по-новому! Каждую пятницу, субботу и воскресенье в центральном универмаге будет работать Pop-Up Store! Вас ждут: Стильные подборки от любимых брендов; специальные предложения; бесплатные мастер-классы и лекции от лучших стилистов города!
Кино ► Новички на «Оскаре»: будущее кинематографа
10 новых гениев кино.
Музыка ► «Восточный округ» — «East District»
Полноценный лонгплей уральского хип-хоп дуэта Ямыча и Жамана «Восточный округ».
События ► Афиша уикенда: Live Mix от «Другого оркестра», «Иваново детство» Макса Иванова и «Триагрутрика»
Где нам улыбнется отличный досуг в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье.
Музыка ► Animotion — «Raise Your Expectations»
Первый за 28 лет альбом-возвращение популярной в 80-е американской синтипоп-группы Animotion.
Музыка ► 20 лучших альбомов января
Ханс Циммер, Infected Mushroom, «Грибы», Bonobo, «Би-2», Ноггано и многие другие.
Кино ► Прибытие
Неожиданное появление неопознанных летающих объектов повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели.
Кино ► Кинолук: Марго Робби, Хью Джекман, Дэйзи Ридли, Киану Ривз и Хан Соло
Начались съемки фильма о Хане Соло, боевика с Джерардом Батлером и сиквела «Мира Юрского периода».
Музыка ► «Сурганова и Оркестр» — «Песни военных лет»
Легендарные песни времен Великой Отечественной войны от Светланы Сургановой и Оркестра, выпущенный ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Кино ► Голливудские дедули, которые все еще секси
Выбор женской половины редакции Вебург.
Музыка ► Arms & Sleepers — «Life Is Everywhere»
Шестой лонгплей американского трип-хоп дуэта Arms & Sleepers
Кино ► «Голос монстра» и новый «Звонок» — главные премьеры недели
И чем еще порадует кинопрокат с четверга.
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